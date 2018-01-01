السفير الفرنسي بالجزائر يدعو البلدين إلى السير في الطريق الذي تحدث عنه ماكرون

دعا سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر كزافييه دريانكور، اليوم الخميس، إلى سلوك الطريق الذي تحدث عنه ماكرون في إطار العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن "الرئيس ماكرون تحدث مؤخرا بشأن مسار جديد بين البلدين، وعلينا أن نسلك هذا الطريق معا وفي نفس الاتجاه، هذه إرادة البلدين للمضي سويا في هذا المسار."

وعلى هامش اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أضاف كزافييه، "أنه تحادث مع الرئيس الجزائري حول العلاقات الثنائية بين البلدين"، معربا عن سعادته باللقاء الذي جمعه بتبون بمناسبة نهاية مهامه الدبلوماسية في الجزائر.

وأضاف السفير "تطرقنا للعلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية"، هذا وقد تطرق الطرفان أيضا لقضايا الذاكرة ذات الأهمية المشتركة.