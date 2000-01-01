تقارير: الحكومة الإسرائيلية تعتزم فرض إغلاقات في عطلات نهاية الأسبوع

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتزم المصادقة على مجموعة جديدة من القيود، سيكون من بينها فرض إغلاقات في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة ستعقد اجتماعا مساء اليوم للمصادقة بالإجماع على التوصيات الصادرة عن اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق اليوم.

ووفقا للتقارير الإعلامية، ستشمل القيود حظر تجمع أكثر من 20 شخصا في الأماكن المفتوحة وعشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى إغلاق الصالات الرياضية والمطاعم، باستثناء الوجبات السريعة.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس تسجيل أكبر عدد يومي من إصابات فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات تسجيل 1780 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة حتى منتصف ليلة أمس الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي يتم تسجيله منذ ظهور الفيروس في إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان إن الحكومة تسعى لـ"اتخاذ خطوات مؤقتة للحيلولة دون إغلاق عام في ضوء القفزة الهائلة في انتشار المرض إلى 1800 حالة وتضاعف عدد الحالات الحرجة كل سبعة أيام. وهذ هو الهدف".

وسجلت إسرائيل إجمالا 44714 إصابة بكورونا، تعافت منها 20100 حالة. وتوفي 380 شخصا من جراء الإصابة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.