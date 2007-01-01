إصابة عنصري شركة أمنية في انفجار جنوب تكريت العراقية

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة عنصري شركة أمنية إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب تكريت /170 كيلومترا شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم لدى مرور رتل لشركة أمنية في منطقة مكيشيفة /20 كيلومترا جنوب تكريت/ مكون من خمس آليات مدنية كانت متوجهة نحو بغداد، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشركة وتدمير الآلية التي تعرضت للانفجار".

وأضاف أن "قوة من الشرطة الاتحادية حضرت فورا إلى محل الحادث وأغلقت الطريق ومنعت المرور حتى تم إجلاء الجريحين وعودة القافلة لمتابعة سيرها نحو بغداد".

ويعد الحادث الثالث من نوعه الذي يستهدف شركة أمنية في المنطقة نفسها التي تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش بين الحين والآخر.