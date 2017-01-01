أفغانستان تستنكر شن الجيش الباكستاني قصفا صاروخيا لأراضيها

استنكرت أفغانستان بشدة شن الجيش الباكستاني، قصفًا صاروخيًا على أراضيها، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بمنازلهم.



وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان الليلة الماضية إن الصواريخ سقطت على إقليم كونار شرقي البلاد على الحدود المتنازع عليها، والتي تواصل باكستان حشد قواتها عندها منذ منتصف عام 2017.



وقال متحدث باسم شرطة الإقليم إن ستة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، أمس جراء سقوط الصواريخ، التي تسببت أيضا في إلحاق أضرار بمنزلين.



وأضاف المتحدث أن القوات الأفغانية المتمركزة هناك ردت على الهجمات.



وحثت كابول إسلام آباد على الامتناع عن شن هجمات "غير مقبولة"، وحذرت من أنها قد تتسبب في مزيد من التصعيد بين البلدين.



ووفقا للخارجية، فقد وافقت إسلام آباد على وقف إطلاق النار بعد جهود دبلوماسية، وسيُعقد اجتماع مشترك بين مسؤولي الأمن في المنطقة.