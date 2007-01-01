تقارير عن شغب في تشيلي قبل تصويت على سحب جزء من مكافأة التقاعد

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أفادت إذاعة "كوبراتيفا" التشيلية باندلاع أعمال شغب في عاصمة البلاد قبل تصويت برلماني على سحب جزء من مكافأة التقاعد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقام أشخاص يعتقد أنهم يؤيدون الإجراء حواجز، وأضرموا النار في السيارات، ونهبوا المتاجر، وهاجموا سيارات الشرطة في عدة مناطق في سانتياجو.

واحتجزت السلطات أكثر من 60 شخصا خلال الاضطرابات.

ونظم مواطنون في جميع أنحاء البلاد من قبل احتجاجات مؤيدة لمشروع القانون قامو خلال بالقرع على الأواني، ومن شأن مشروع القانون أن يسمح بسحب مبكر لنسبة تصل إلى 10 في المائة من صناديق التقاعد الخاصة خلال الجائحة.

وتعارض حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا الإجراء الذي اقترحته المعارضة، وترى أنه سيتسبب في خفض المعاشات التقاعدية في المستقبل.

وقدمت الحكومة مقترحات أخرى، مثل القروض وإعانات الإيجار، التي ترى أنها تساعد الطبقة المتوسطة بشكل أفضل.

وسجلت تشيلي حتى أمس الثلاثاء، وهي إحدى دول أمريكا اللاتينية الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، إجمالى 319 ألفا و493 إصابة و 7069 وفاة.