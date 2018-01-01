خروج 162 جنديا من الحجر الصحي فى فيجي بعد ثبوت خلوهم من كورونا

(د ب ا)

أعلن جيمس فونج وزير الصحة في جمهورية جزر فيجى( جنوب الميحط الهادئ) يوم الأربعاء عن خروج 162 جنديا من الحجر الصحي، بعد أن جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية لمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر راديو نيوزيلندا الدولي أن الجنود كانوا قد عادوا إلى البلاد الأسبوع الماضي بعد مشاركتهم فى قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط.

وقال فونج إن الجنود أمضوا فى الحجر الصحي 14 يوما، وأضاف:" إنها رحلة طويلة حقا قطعها الجنود فى طريق العودة، ولكن إعادة قواتنا إلى الوطن، ولم شملهم مع أسرهم يستحق القيام بكل جهد ممكن".