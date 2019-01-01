تايوان تقر خطة تنمية رباعية لتعزيز الاقتصاد

أقر مجلس الوزراء التايواني اليوم الخميس خطة تنمية رباعية لتعزيز دورها في سلسلة الإمداد العالمي وزيادة النمو الاقتصادي.



تستهدف خطة التنمية الوطنية 2021 – 2024 متوسط نمو اقتصادي سنوي لما يصل إلى 4ر3 بالمئة، وليتم خفض البطالة إلى 5ر3 بالمئة ورفع دخل الفرد إلى 30 ألف دولار بحلول 2024.



وقال رئيس الوزراء سو تسينج-تشانج إن الوثيقة بمثابة "دليل إستراتيجي رئيسي" لإدراك حملة تعهدات إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي المنتمية إليه الرئيس تساي إنج-وين.



وقال سو إن السياسات التي تم تبنيها خلال ولاية تساي الأولى بما في ذلك تعزيز الصناعات القائمة على الابتكار وبرنامج انتقال الطاقة، خفضت بالفعل الاعتماد الاقتصادي على الصين وساعدت في خروج الاقتصاد من الركود.



وتابع أن برنامج الخطة سوف يلقي الضوء الآن على الصناعات الإستراتيجية التي يمكنها أن "تسمح لتايوان لعب دور حاسم في سلاسل الإمداد الصناعية العالمية" وضمان إمداد موارد ضرورية.



تخصص الخطة ستة قطاعات رئيسية لبناء تأثير اقتصادي تايواني بما في ذلك صناعات إعلامية ورقمية وأمن المعلومات والصحة والطب والدفاع والطاقة خضراء والطاقات المتجددة والمواد الاستهلاكية والإستراتيجية.



وقال رئيس مجلس التنمية الوطني كونج مينج-هسين، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن سيطرة تايوان الفعالة على جائحة فيروس كورونا كانت ميزة في تعزيز التنمية الاقتصادية.



وأضاف إن التوترات العالمية مثل الحرب التجارية الصينية الأمريكية وفرض بكين قانون أمني وطني في هونج كونج "تشكل تحديدات جديدة ولكن قد توفر أيضا فرصا جديدة".