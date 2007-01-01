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وزير القوى العاملة يعلن موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
هديل هلال
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:25 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:25 ص

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن اللجنة الوزارية ستجتمع، خلال الفترة المقبلة؛ لتحديد موعد صرف الدفعة الثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن صرفها سيكون بعد الانتهاء من صرف مرتبات شهر يوليو الجاري.

وأضاف «سعفان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة صرفت الدفعة الأولى للمنحة لـ1.6 مليار شخص، بتكلفة 800 مليون جنيه.

ولفت إلى «صرف الوزارة الدفعة الثانية بنفس الأعداد والتكلفة»، مؤكدًا عودة كل الأعمال إلى وضعها، خلال فترة وجيزة، مع تحسن أرقام فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في مصر.


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