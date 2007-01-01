أيرلندا تؤجل إعادة فتح الحانات للحد من تفشي فيروس كورونا

(د ب أ)

أعلن رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن، الأربعاء، أنه سيتم تأجيل التخفيف التدريجي للقيود الهادفة للحد من تفشي فيروس كورونا في أيرلندا، حيث ستظل الحانات مغلقة حتى العاشر من آب/أغسطس.

وكان من المقرر إعادة فتح الحانات في 20 تموز/يوليو.

وبالإعلان عن تأجيل إعادة الفتح يوم الأربعاء، ستظل الحانات وحانات الفنادق والملاهي الليلية وأندية القمار مغلقة حتى العاشر من آب/أغسطس.

ويمكن أن تظل الحانات التي تقدم الطعام وسمحت السلطات بإعادة فتحها في 29 حزيران/يونيو، مفتوحة للجمهور.

وذكر رئيس الوزراء أنه وسط مخاوف من إقامة حفلات داخل المنازل، يجب أن تكون زيارات الأشخاص للمنازل قاصرة على عشرة أشخاص كحد أقصى مما لا يزيد عن أربع أسر مختلفة.

وستظل القيود الحالية التي تمنع تجمع أكثر من 50 شخصا في أماكن مغلقة، و200 شخص في تجمعات الأماكن المفتوحة، سارية حتى العاشر من آب/أغسطس.

وقال مارتن أيضا إنه يجب استخدام الأقنعة الواقية في جميع المتاجر وأماكن البيع بالتجزئة ومراكز التسوق.