شركة أبو ظبي الأول للأوراق المالية تبدأ متابعة أداء سهم أرامكو السعودية

بدأت شركة أبو ظبي الأول للأوراق المالية التابعة لبنك أبو ظبي الأول، متابعة أداء سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، حيث أوصت شركة الوساطة المالية في أول تقرير لها عن السهم بالاحتفاظ به وقالت إن السعر المستهدف للسهم خلال 12 شهرا مقبلة يبلغ 56ر31 ريال سعودي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير أبو ظبي الأول للأوراق المالية القول إنه مع تأثير جائحة فيروس كورونا على إنتاج أرامكو، فإنه من المتوقع تراجع إيرادادتها وأرباحها وتدفقاتها النقدية بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة نمو أرباح أرامكو خلال العام المقبل بنسبة 39% سنويا وفي العام التالي بنسبة 19%.

كما تتوقع شركة الوساطة المالية أن يتراوح الإنفاق الرأسمالي لشركة أرامكو خلال العقد الحالي في ضوء أحوال السوق الحالية وتذبذب أسعار المواد الخام بين 25 و30 مليار دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن سعر سهم أرامكو ارتفع خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 3ر0% إلى 45ر33 ريال وهو ما يقل بنسبة 1ر5% عن السعر في بداية العام الحالي.