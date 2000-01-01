البنك الدولي يدرس مساعدة جنوب أفريقيا في مواجهة جائحة كورونا

أعلن البنك الدولي في بيان عبر البريد الإلكتروني، بحث تقديم دعم مالي لحكومة جنوب أفريقيا لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك القول إنه سوف "يعلن عن أي اتفاق بمجرد التوصل إليه بشكل نهائي".



وطلبت جنوب أفريقيا يوم 25 يونيو الماضي الحصول على مساعدات من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.



كانت جنوب أفريقيا فرضت مطلع الأسبوع الحالي جولة جديدة من القيود المرتبطة بالحد من تفشي فيروس كورونا، فى رد فعل على زيادة معدل الإصابات بالفيروس في البلاد.



ويتم تطبيق حظر تجوال خلال الليل بين الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا، بينما سيكون استخدام الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة، وسيتم حظر بيع المشروبات الكحولية. وسيتم تمديد "حالة الكوارث" الوطنية حتى 12 أغسطس.