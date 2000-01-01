قال ميجول كروز وزير الدولة لشؤون الخزانة في البرتغال، اليوم الخميس، إن الحكومة لا تدرس حاليا زيادة قيمة الدعم المالي المقرر لشركة الطيران البرتغالية "تي.ايه.بي".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفوضية الأوروبية قد وافقت بالفعل على قرض إنقاذ لشركة الطيران البرتغالية بقيمة 2ر1 مليار يورو لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة لها.



وكانت الحكومة البرتغالية قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الخميس على مرسوم لزيادة حصة الدولة في شركة تي.أيه.بي، الذي سبق الإعلان عنه يوم 2 يوليو الحالي.



وتعتزم حكومة البرتغال زيادة حصتها في شركة الطيران قبل تقديم القرض لها.