قمة أوروبية خاصة للتشاور حول آليات حزمة تجاوز أزمة كورونا

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تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في العاشرة من صباح غد الجمعة في بروكسل خطة تقديم حزمة بمقدار 750 مليار يورو لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يناقش المجتمعون في الوقت ذاته الإطار المالي للاتحاد الأوروبي خلال الأعوام السبعة المقبلة عبر خطة مالية تصل قيمتها إلى أكثر من ألف مليار يورو.

من المتوقع أن تكون المناقشات عسيرة خلال القمة التي تستمر إلى بعد غد السبت.

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يمر خلال هذا العام بأصعب فترة ركود في تاريخه بسبب جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن تعين خطة إعادة البناء بعد كورونا دول الاتحاد على تجاوز الأزمة إضافة إلى أثرها في دفع خطط رقمنة المؤسسات وحماية المناخ قدما في الوقت ذاته.

ويطرح على طاولة النقاش مقترح بتقديم 750 مليار يورو باسم الاتحاد كديون، منها 500 مليار يورو كمنح إلى دول الاتحاد الأوروبي و250 مليار كقروض.

ويثور الجدل حول مبدأ تقديم المنح أي المبالغ المقدمة ومعايير توزيعها والرقابة على استخدامها.

وتمارس ميركل في هذه المفاوضات دور الوساطة حيث أن ألمانيا تتولى رئاسة الاتحاد الذي يضم 27 دولة منذ بداية تموز/يوليو الجاري.

وتعد هذه القمة أول لقاء شخصي تحضره ميركل وزملاؤها الأوروبيون منذ بداية جائحة كورونا، حيث يجتمعون في مبنى مجلس أوروبا ولن يسمح للصحفيين بالدخول إلى مقرهم احتراما لقواعد التباعد الاجتماعي.