المسماري: القوات المسلحة لم تنسحب من أي موقع لها

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي موقع لها، نافيًا انسحابها من مناطق تمركزها في سرت، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن القوات المسلحة دعمت غرب المدينة بقوات إضافية؛ لتكون قادرة على التعامل بشكل فعال لأي تطور يحدث.

وأشار إلى أن «الخيار في هذه المنطقة خيار عسكري استراتيجي»، متابعًا: «لا يمكن أن نسمح لسرت أو أهلها بمعاناة شديدة كما حدث في المرات السابقة».

وأكد أن «القوات قادرة على مواجهة كل التحديات في الأراضي الليبية»، لافتًا إلى أن القوات الجوية تغطي كل ليبيا، فضلًا عن تمركز القوات الأخرى على الأرض.

ولفت إلى أن «تركيا لازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا»، متابعًا أن «تركيا تتخذ من مصراتة قاعدة لإدارة عملياتها».