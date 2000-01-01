مدير المرصد السوري: المرتزقة يحصلون على 2000 دولار شهريا للقتال في ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن المرتزقة الذين تنقلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا يحصلون على أموال طائلة مقابل القتال هناك، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على ألفي دولار كراتب شهري.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن المرتزقة يحصلون على خمسة آلاف دولار لمن يصاب بجراح، لافتًا إلى أنهم ينتقلون بشكل فردي إلى ليبيا.



وأوضح أنهم يقاتلون لفترة تمتد لثلاثة أشهر بحسب العقود المبرمة، قائلًا إن عدد المرتزقة الذين عادوا إلى سوريا بعد الحصول على مستحقاتهم كاملة بلغ 5600 مرتزق.



وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت أكثر من 26 ألف مرتزق ومقاتل من شمال سوريا إلى ليبيا، موضحًا: «16 ألفًا منهم مرتزقة، وعشرة آلاف منهم مقاتلون من الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها».



ولفت إلى خروج طائرة أو طائرتين تحمل ما بين 300 إلى 400 مرتزق إلى ليبيا، كل أسبوع تحت أنظار المطارات التركية، ذاكرًا أن الطائرات التي تقل المرتزقة طائرات مدنية.