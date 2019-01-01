 السيسي مجددا: «سرت - الجفرة» خط أحمر.. ولن نسمح للميليشيات الاقتراب من مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي مجددا: «سرت - الجفرة» خط أحمر.. ولن نسمح للميليشيات الاقتراب من مصر


نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 5:15 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخط المحدد بين سرت-الجفرة؛ هو دعوة للسلام ومنع القتال، وأي تجاوز له يهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال اللقاء المنقعد الآن في القاهرة، تحت شعار تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، أن "أمن واستقرار ليبيا وسلامتها؛ هو أمن واستقرار لمصر".

وأوضح الرئيس السيسي، أن الجيش له قيادة، مشيرا إلى أن مصر عانت من الإرهاب ومازالت مصر تواجهه.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لن تسمح للميليشيات بالاقتراب منها، قائلا: "لم نتخذ قرار دخول حفاظا على مشاعر الشعب الليبي، ولكن نؤكد مجددا أن خط سرت الجفرة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، وفي ذات الوقت دعوة للسلام".

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