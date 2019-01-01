قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الخط المحدد بين سرت-الجفرة؛ هو دعوة للسلام ومنع القتال، وأي تجاوز له يهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال اللقاء المنقعد الآن في القاهرة، تحت شعار تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد"، أن "أمن واستقرار ليبيا وسلامتها؛ هو أمن واستقرار لمصر".

وأوضح الرئيس السيسي، أن الجيش له قيادة، مشيرا إلى أن مصر عانت من الإرهاب ومازالت مصر تواجهه.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر لن تسمح للميليشيات بالاقتراب منها، قائلا: "لم نتخذ قرار دخول حفاظا على مشاعر الشعب الليبي، ولكن نؤكد مجددا أن خط سرت الجفرة خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، وفي ذات الوقت دعوة للسلام".