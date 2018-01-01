وزير خارجية ألمانيا يحذر من التهور خلال قضاء رحلات في ظل أزمة كورونا

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التهور خلال قضاء الرحلات في ظل أوقات أزمة كورونا بعد حفلات شهدتها مايوركا في إسبانيا دون أي تباعد اجتماعي يحفظ معايير الأمان.

وقال ماس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس: "لقد نجحنا للتو في إعادة فتح الحدود في أوروبا. يجب ألا نعرض ذلك حاليا للخطر بسبب سلوك متهور".

وتابع الوزير الاتحادي محذرا: "وإلا لن يكون هناك مفر من فرض قيود جديدة"، وذلك ردا على سؤال عن احتمالية فرض قيود على العائدين من الرحلات.

وعن صور الحفلة في مايوركا، قال ماس: "مثل هذا السلوك ليس خطيرا فحسب، وإنما يمثل لامبالاة أيضا تجاه الجميع الذين يريدون قضاء عطلاتهم في أمان"، لافتا إلى أن كثيرا من مناطق قضاء الرحلات عملت طوال شهور بقوة على أن يتسنى للسائحين السفر إليها الآن مجددا.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا قائلا: "القواعد تخدم الحماية: للأشخاص في المكان، وللأصدقاء في العائلات بألمانيا الذين نعود إليهم وأخيرا للمصطافات والمصطافين أنفسهم".

وصدر رد متحفظ من ماس على السؤال عن التوقيت الذي يتم فيه رفع تحذيرات السفر بالنسبة لدول أخرى، وقال: "الوباء لم ينته بعد. وتبدأ موجة ثانية في كثير من الدول حاليا- لذا لا يمكننا السماح بتجارب مع التحذير من السفر".

وتابع الوزير الألماني أن الأمر الحاسم هو أمن المسافرين فقط، لافتا إلى أنه تجري متابعة البيانات بصفة مستمرة، "لاسيما الصادرة من تركيا أيضا".

يذكر أن مئات الأشخاص احتفلوا ورقصوا في مايوركا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية دون ارتداء أية كمامات ودون الالتزام بقواعد التباعد بمسافة متر ونص على الأقل المنصوص عليها في إسبانيا.