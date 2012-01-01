قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن تركيا تستغل مأساة اللاجئين السوريين؛ لمحاولة الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على مليارات وعشرات المليارات من اليورو، لافتًا إلى أن المرصد يتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية منذ عام 2012.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن «السوري في مصر يعيش كمواطن مصري وليس لاجئًا»، منوهًا أنه «يعيش في تركيا كلاجئ، وبعض الأتراك يتعاملون معه بعنصرية».



وذكر أن «الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد أن يتصدر المشهد بإيواء أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري»، متابعًا: «يريد القول إن الدول العربية لا تساعد اللاجئين».



وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة التركية تتاجر بملف اللاجئين السوريين لسببين رئيسيين هما؛ الحصول على الأموال، إضافة إلى التهديد بنقل الإرهابيين لأوروبا.





