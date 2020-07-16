اكتشاف حفريات أسماك ترجع إلى 244 مليون سنة جنوب غربي الصين

اكتشف عالم آثار صيني حفريات أسماك يرجع تاريخها إلى 244 مليون سنة خلال فترة العصر الترياسي الأوسط.

وقال "شيوي قوانغ هوي"، الباحث في معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم -في تصريح اليوم الخميس- إن الحفريات تم استخراجها من رواسب بحرية ترياسية وسيطة في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، وإن هذه الحفريات هي لنوع صغير الحجم من أنواع الأسماك الجذعية التي تتميز بفك علوي قصير ونحيل وأسنان طويلة وحادة بطول قياسي حوالي 3 سنتيمترات فقط.

وأضاف هوي أن السمك الصغير يعمل على تحلل بقايا الحيوانات البحرية، بما فيها بقايا الزواحف البحرية الكبيرة، بشكل أسرع من الميكروبات، ما يجعله "منظفا بحريا" للحفاظ على النظام البيئي البحري.

واعتبر الباحث أن الاكتشاف له أهمية كبيرة لفهم الشبكة الغذائية للنظام البيئي البحري الترياسي وتطور الأسماك.