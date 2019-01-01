السودان: إثيوبيا نفت البدء في ملء سد النهضة

قالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، إن إثيوبيا أبلغت الخرطوم "عدم صحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة".



وجاء في البيان الذى نقلته وكالة رويترز، أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ مسؤولا رفيعا في الخارجية السودانية بأن "سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة. ولكن نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد".



وكان وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، قد أعلن في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الإثيوبية بدء ملء خزان سد النهضة، ثم عاد لاحقا ونفي الأمر في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.



واعتذر التليفزيون الإثيوبى عن تلك التصريحات قائلا: "نعتذر عن سوء التفسير للتقرير السابق على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الذي تناول بدء ملء سد النهضة".