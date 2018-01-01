مسبار فضائي يلتقط صورا للشمس من مسافة 77 مليون كيلومتر

(د ب أ)

بدأ المسبار الفضائي "سولار أوربيتر"، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة في شباط/فبراير، بتشغيل أدواته العلمية العشرة على متنه والتقط أول صور للشمس.

وترغب وكالة الفضاء الأوروبية في تقديم الصور الأولى الساعة 2 من عصر اليوم الخميس(1200 بتوقيت جرينتش) خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.

ووفقا لعلماء وكالة الفضاء الأوروبية، فإن الصور التي تم التقاطها في منتصف المسافة بين الأرض والشمس، على بعد 77 مليون كيلومتر، تتجاوز التوقعات بالفعل. ولم يتم التقاط صور للشمس مطلقا من قبل من هذه المسافة القصيرة.

ومن المتوقع أن يصل المسبار، الذي يتحكم فيه مركز عمليات الفضاء الأوروبي في مدينة دارمشتات الألمانية،إلى مسافة تبعد 42 مليون كيلومتر فقط من الشمس.

وقامت بتطوير المسبار وكالة الفضاء الأوروبية(إيسا) ووكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ،

وتهدف هذه المهمة ، التي تقدر تكلفتها بنحو 5ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) ، إلى تقديم رؤى جديدة عن الشمس.