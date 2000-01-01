 بالفيديو.. فيضانات عارمة في باليرمو الإيطالية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. فيضانات عارمة في باليرمو الإيطالية


نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 4:51 م | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 4:51 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية لسيول وفيضانات عارمة.

 

وتسببت هذه السيول في غرق عدد كبير من الشوارع والميادين، وتضرر المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة.


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