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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر تعرض مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية لسيول وفيضانات عارمة.

وتسببت هذه السيول في غرق عدد كبير من الشوارع والميادين، وتضرر المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة.