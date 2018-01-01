أفغانستان: سقوط صاروخين بالقرب من مراسم يشارك فيها الرئيس

ذكر مسؤولون محليون، اليوم الخميس، أن العديد من الصواريخ سقطت بالقرب من مراسم في مدينة غزنى الأفغانية حيث كان الرئيس أشرف غني يلقي خطابا.

وقال عضو المجلس الإقليمي في غزنى، خلقداد أكبري، إن صاروخين سقطا على بعد مئتي متر من المنطقة التي كانت المراسم تقام فيها، وأصابا ثلاثة أشخاص على الأقل أحدهم في حالة حرجة.

وتحلق المروحيات فوق المدينة عقب الهجوم. وكان قد جرى غلق كل الطرق المؤدية إلى المدينة أمام حركة المرور قبل يوم.

وقال السياسي المحلي إنه يأمل أن يتفهم الرئيس الوضع بشكل أفضل بعد تواجده في ظل الضربات.

وذكر سياسي محلي آخر إن أربعة صواريخ سقطت على المدينة وضرب واحد على الأقل منزلا مدنيا.

وفي عام 2018، شن مسلحو طالبان هجوما واسع النطاق للسيطرة على مدينة غزنى. وتسيطر طالبان حاليا بشكل كامل على نصف المقاطعات في الإقليم وتتحدى القوات الحكومية في المناطق المتبقية، بما في ذلك المناطق الريفية في العاصمة الإقليمية.

ومن ناحية أخرى، أكد مسؤولون محليون في إقليم بلخ بشمال البلاد أن خمسة على الأقل من أعضاء قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب آخران بعدما حاول مقاتلو طالبان السيطرة على مركز منطقة دولت أباد.