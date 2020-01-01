صندوق النقد: إيرادات حكومة نيجيريا أقل من أن تحرك الاقتصاد

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن إيرادات الحكومة النيجيرية أقل من القيمة المطلوبة حتى تتمكن من لعب دور مؤثر في الاقتصاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاسمين رحمن رئيسة بعثة الصندوق لدى نيجيريا القول في مؤتمر عبر الإنترنت إن "نيجيريا تعاني من أحد أقل مستويات الإيرادات في العالم، وأقل كثيرا من نظيراتها في جنوب الصحراء الأفريقية وغيرها من الدول المصدرة للنفط".

وأضافت جاسمين رحمن أن زيادة الضرائب الآن خطوة غير مناسبة في ظل تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد. وتحتاج الحكومة إلى لعب دور الداعم حتى تنتهي الأزمة الحالية، حيث سيكون في مقدورها حشد الموارد المحلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

كانت الحكومة النيجيرية قد وافقت في أواخر الشهر الماضي على خطة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 3ر2 تريليون نيرا نيجيرية (9ر5 مليار دولار).

وأعدت الخطة لجنة شكلها الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، برئاسة نائبه يمي أوسينباجو وعضوية عدد من الوزراء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة النيجيرية إلى الحصول على موافقة نهائية من الصين على منحها قرضا بقيمة 3ر5 مليار دولار بحلول أكتوبر المقبل لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينتي إبادان وكانو النيجيريتين، وهو ما من شأنه أن يسهل حركة التجارة بين المناطق الجنوبية والشمالية في البلاد.