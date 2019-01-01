رئيسة تايوان تتعهد بإصلاحات عسكرية بعد تدريبات دفاعية

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تعهدت الرئيسة التايوانية تساي إنج-وين بمواصلة الإصلاحات العسكرية بعد الانتهاء من سلسلة من التدريبات العسكرية التي تحاكي غزو البلاد وسط توترات مع الصين.

وقالت الرئيسة: "نحن نتمتع بالديمقراطية والحرية فقط لأن ضباطنا وجنودنا في القوات المسلحة يقفون في مواقعهم".

جاء ذلك صباح اليوم الخميس خلال تدريب عسكري في شاطئ جيانان بشمال ميناء تايتشونج الدولي.

وتعهدت تساي التي كانت ترتدي زي القتال الكامل، بتشكيل كتائب قوة مشتركة، التي ظهرت أيضا في محاكاة التدريب الدفاعي الذي يقاتل ما يفترض أنه غزو صيني.

وأضافت تساي: "لم يتم أبدا الفوز بالأمن الوطني بالركوع"، محذرة مواطني تايوان البالغ تعدادهم 23 مليون نسمة بأن أمنهم "يعتمد على أكثر دفاع قوة".

وتمثل محاكاة الهبوط ذروة أسبوع من تدريبات "هان كوانج" العسكرية الجوية والبحرية والبرية بالذخيرة الحية عبر تايوان.

وتأتي هذه التدريبات في ظل توترات بشأن سلسلة من الخروقات العسكرية الصينية للمجال الجوي التايواني وفرض بكين قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وتتمتع تايوان بحكومتها المستقلة والمنتخبة ديمقراطيا، ولكن تزعم بكين سيادتها على الجزيرة.