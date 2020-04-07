فلوريدا تسجل رقما قياسيا يوميا جديدا في عدد الوفيات بفيروس كورونا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، حيث سجلت 156 حالة وفاة أمس يوم الأربعاء.

ونشرت وزارة الصحة في فلوريدا البيانات اليوم الخميس، وجاء فيها تسجيل 13837 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

وشهدت فلوريدا أمس الأول الثلاثاء تسجيل 132 حالة وفاة بسبب جائحة كورونا، لتحطم الرقم القياسي للوفيات الذي بلغ 120 حالة وفاة تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

ويأتي ارتفاع عدد الوفيات في الوقت الذي شهدت فيه الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأسابيع القليلة الماضية، التي تجاوزت إجمالي 311 ألف حالة.