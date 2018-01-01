إصابة شخصين فى اشتباكات بين جماعتين مسلحتين بالفلبين

(د ب ا)

أصيب شخصان خلال اشتباكات بين جماعة مسلحة وعناصر جبهة تحرير مورو الإسلامية فى منطقة داتو مونتاوال فى ماجوينداناو بالفلبين.

ونقلت وكالة أنباء الفلبين يوم الأربعاء عن الليفتنانت كولونيل انهوفيك اتيلانو، المتحدث باسم الفرقة السادسة مشاة بالجيش الفلبينى قوله: إن المتورطين في الاشتباكات هما مجموعتان من منطقة اندى مونتاوال إحداهما تضم رجلا مطلوبا للعدالة يصحبه ما يتراوح بين 10-15 مسلحا، وعناصر جبهة تحرير مورو الإسلامية.

وقال أتيلانو:" إن وقوع مثل هذا الاشتباك يعد أمرا عاديا، حيث يسود صراع بين المجموعتين منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أن الجانبين تبادلا أيضا في وقت سابق إطلاق الرصاص والصواريخ فى قرية تالاباس، مما أسفر عن إصابة شخصين.

وأوضح أن القتال بين المجموعتين يحدث بصورة متفرقة منذ عشر سنوات، مؤكدا أن الاشتباكات لن تتوسع بعد نشر الكتيبة التسعين مشاة من الجيش الفلبينى بالمنطقة.