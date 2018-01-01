سي ووتش تنشر صورة جثة مهاجر ظلت طافية في البحر لأسبوعين

نشرت منظمة "سي ووتش" في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس، صورة لجثة مهاجر ظلت طافية في البحر على مدى أسبوعين.



وقال نيسكي بيكمان من فريق الطيران التابع للمنظمة غير الحكومية في شريط فيديو نشر على "تويتر"، إن طائرة تابعة لمنظمة سي ووتش اكتشفت الجثة التي كانت مربوطة بقارب مطاطي نصف غارق في 29 يونيو الماضي.



وأضاف بيكمان أنه بالرغم من أن الفريق اتصل بالسلطات لانتشال الجثة، إلا أن طائرة سى بيرد التابعة للمجموعة رصدتها ثلاث مرات أخرى وهى تتقاذفها أمواج البحرالبحر خلال الأسبوعين التاليين .



وأوضح بيكمان:"عندما لا يتم انتشال الجثث والتعرف عليها، ولا يتم إبلاغ أقاربهم بوفاتهم حتى يتمكنوا من إعلان الحداد عليهم، وهو ما يحق لهم، وعندما لا يسجى هؤلاء الموتى إلى مثواهم الأخير، فإن ذلك يدل على أن آخر جزء من الكرامة التي تركها الاتحاد الأوروبي قد غرق مع هؤلاء الأشخاص".



وذكرت صحيفة "ريبوبليكا" في تقرير لها ، إن السلطات المختصة في ليبيا ومالطا وإيطاليا أبلغت بشأن هذه الجثة.



وقال فيليبو جراندي، رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، لـ"ريبوبليكا" إن الصورة أظهرت أن النقاش حول الإنقاذ البحري "غير أخلاقي ومثير للاشمئزاز"، مضيفاً أن إنقاذ المهاجرين في البحر هو "واجب مطلق".



وتقوم منظمة سي ووتش وغيرها من المنظمات الخاصة بدوريات في البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب أو طائرات لإنقاذ المهاجرين الذين يواجهون المحن والذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.