هولندا تعتزم إطلاق تطبيق تتبع فيروس كورونا في سبتمبر المقبل

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قالت وزارة الصحة الهولندية اليوم الخميس، إن هولندا تعتزم إطلاق تطبيق لفيروس كورونا، على مستوى البلاد اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وذكرت الوزارة أن ما يسمى بتطبيق " كاشف فيروس كورونا" مازال قيد الاختبار. ويعتزم التطبيق تحذير الأصحاء إذا كان لديهم اتصال مع المصابين في الأيام الـ 14 السابقة.

وقالت الوزارة إن استخدام الخدمة سيكون طوعياً ومجاناً، مضيفة أنه لن يتم تخزين البيانات الشخصية.

ومن المقرر إجراء اختبارين على المستوى الإقليمي قبل إطلاق التطبيق في جميع أنحاء البلاد. ولا يزال يتعين على هيئة حماية البيانات الموافقة على هذه التكنولوجيا.

وكتب وزير الصحة هوجو دي جونج في رسالة إلى البرلمان "علينا أن نفعل كل شيء لمنع موجة ثانية من فيروس كورونا المميت".