تشتعل المظاهرات المطالبة بحقوق ذوي البشرة السمراء حول العالم، ولكن في أرض دمرتها الحروب باليمن، لن يسمع أحد للمهمشين من أقلية ذوي البشرة السمراء باليمن الذين يسكنون العشوائيات.

ونقلت فرانس 24، عن هيثم حسن أحد أصحاب البشرة السمراء في صنعاء: "إن المجتمع يهمش وجودهم ويعاملهم باحتقار في الأسواق والشوارع والمدارس".

ويعيش أفراد المهمشين في مدينة تهامة الساحلية على مضيق باب المندب، وبشكل متفرق في صنعاء وعدن ويشكلون نحو 6% من المجتمع اليمني.

وبحسب المركز العالمي لحقوق مهمشين اليمن تعود أصول تلك الفئة إما لجنود الحبشة إبان قيادة أبرهة الحبشي، وإما لسلالات من العبيد المختطفين من إفريقيا.

ويقول نعمان حذيفة، أحد المهمشين، إن ذوي البشرة السمراء وجدوا أملًا حين الثورة اليمنية لينالوا حقوقهم في بلدهم، ولكن تحولت الثورة لحرب قضت على كل شئ وإلا لكانوا في الميادين كشأن بقيتهم في العالم يدافعون عن حقوقهم.

ويضيف "نعمان"، أنه بافتقاد المهمشين لأى قبائل لهم فى مجتمع قبلى مثل اليمن، يجعلهم أكثر عرضة للإيذاء.

ويقول مجاهد عزام أحد كبار المهمشين، إنه حتى بتصريح زعيم الحوثيين عبد الملك رغبته بدمج المهمشين بالمجتمع، إنما هي كذبة حقيقتها الرغبة بالزج بهم في المعارك بعد اكتزاز عواطفهم.