مدرب ديوكوفيتش عن فحصوات كورونا: أخيرا تحررت

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جاءت نتيجة مدرب المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، جوران إيفانيسيفيتش، سلبية لاختبار فيروس كورونا المستجد بعد 3 أسابيع من إصابته بالعدوى في بطولة أدريا تور.

وأثارت البطولة التي أشرف على تنظيمها ديوكوفيتش الجدل في يونيو الماضي.

وقال إيفانيسيفيتش على حسابه على تطبيق إنستجرام: "بعد اختبارين سلبيين واختبارين إيجابيين، جاءت المفضلة لدي المجموعة الخامسة. وتعلمون أنني في الخامسة كنت قاسيا دائما"، في إشارة إلى مجموعات مباراة التنس.

وقال لاعب التنس الكرواتي السابق الفائز ببطولة ويمبلدون عام 2001: "أخيرا سلبي؛ وأخيرا تحررت بعد 3 أسابيع من العزل".

جدير بالذكر أن العديد من لاعبي ومدربي التنس أصيبوا بالعدوى، بما فيهم ديوكوفيتش نفسه، الذي واجه انتقادات واسعة لتجاهله التدابير الاحترازية خلال البطولة الخيرية التي نظمها.

وأقيمت البطولة في بلجراد يومي 13 و14 يونيو الماضي، ثم يومي 20 و21 من نفس الشهر، في زادار أمام آلاف المتفرجين، دون الالتزام بمسافة الأمان اللازمة لمنع انتقال العدوى.