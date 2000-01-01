اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا للثانوية العامة.

وذلك بعد الاجتماع الذى عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألفا 102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 94.8%.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول 3966 طالبا وطالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 856 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالبا وطالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالبا وطالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.