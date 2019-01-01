السيسي: مصر مش عايزة حاجة من ليبيا غير أمنها واستقرارها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تدخل البلاد في فوضى لا تنتهى إلا بإخلاص أبنائها؛ في إشارة منه إلى الوضع الليبي.



وأضاف خلال لقائه بمشايخ قبائل ليبيا، اليوم الخميس، أن الليبيين فقط هم من سيحدد مصير بلادهم بإخلاص النوايا والجهود.



وتابع: «نحن مع ليبيا الموحدة ونحترم اختيار الشعب الليبي في تحديد مساره وقيادته القبائل الليبية»، مضيفًا: «مصر مش عايزة حاجة من ليبيا غير أمنها واستقرارها»



وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، اليوم الخميس، أعلن أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى صباح اليوم وفد مشايخ وأعيان القبائل الليبية، لبحث تطورات الأزمة هناك.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن السيسي أكد خلال اللقاء أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وقال السفير بسام راضي إن اللقاء يعقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ومصير واحد".