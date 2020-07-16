 الخارجية الصينية عن العقوبات الأمريكية: مثيرة للشفقة - بوابة الشروق
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الخارجية الصينية عن العقوبات الأمريكية: مثيرة للشفقة

د ب أ
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 10:57 ص

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، للصحفيين في بكين، اليوم الخميس، بأنه في حال كانت التقارير بشأن العقوبات ضد الصين التي تدرسها الولايات المتحدة صحيحة، فإنها «مثيرة للشفقة».

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية، ردًا على سؤال بشأن تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، ويفيد بأن ترامب يستبعد فرض المزيد من العقوبات على مسؤولين صينيين رفيعي المستوى في الوقت الحاضر.

وأوضح تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر سفر على أعضاء من الحزب الشيوعي.

وأكدت تشونينج، أن الصين تأمل في تنفيذ الاتفاق التجاري الأمريكي، وفقًا لـ«بلومبرج للأنباء».

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن «التنمر» الأمريكي ليس جيدًا للثقة والتعاون المتبادلين.

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