الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لنظيره الفرنسي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.