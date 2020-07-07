 الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لنظيره الفرنسي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة لنظيره الفرنسي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 11:31 ص

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي.


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