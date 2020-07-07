الاعتماد على طاقة الفحم الملوثة للبيئة من أسباب أزمة المياه بجنوب إفريقيا

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يسبب استخدام الفحم كمصدر أساسي للطاقة قدرا كبيرا من تلوث الهواء والمساهمة في تغير المناخ، ولكن في دولة جنوب إفريقيا ذهبت أضرار الفحم لمدى أبعد حينما تساهم باستنزاف المياه الشحيحة في الدولة وتسبب تلوث بقية المياه ما يجعل الأهالي في أزمة حقيقية.

وبحسب بيانات نقلها موقع ميل آند جارديان الجنوب إفريقي فاستخدام طاقة الفحم لتوليد الكهرباء يستهلك سنويا 5% من كمية المياه المتاحة لشعب لا يمتلك نصفه مياه شرب في منزله.

وذكرت منظمة حياة ما بعد الفحم المعادية لاستخدام الفحم الملوث للبيئة فإن الاستغناء عن طاقة الفحم تماما بشأنه توفير 196 مليار لتر مياه سنويا كافية للنحو 5 ملايين شخص بشكل مستمر.

وأضافت المنظمة أن التوقف عن استخدام الفحم يقلل من تلوث المياه الجنوب إفريقية وبالتالي توفير كميات أكثر من المياه الصالحة للشرب.

ويذكر أن كثيرين أرجعوا أسباب الانتشار الشرس لوباء كورونا في جنوب إفريقيا لشح المياه النظيفة بالمنازل والتي هي خط الدفاع الأول ضد انتشار العدوى.