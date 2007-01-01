 لتعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة مكفوفين - بوابة الشروق
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لتعليم تعلن جدول الدور الثاني للثانوية العامة مكفوفين

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:40 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يوليه 2020 - 1:40 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (للمكفوفين) للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠.

وتبدأ الامتحانات 22 أغسطس المقبل وتستمر حتي 5 سبتمبر.


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