تمويل توصيل الغاز والمياه إلى منازل المواطنين بشمال سيناء بأكثر من 6 ملايين جنيه

أعلنت محافظة شمال سيناء عن تمويل توصيل الغاز الطبيعي والمياه إلى منازل المواطنين بأكثر من 6 ملايين جنيه حتى الآن، وذلك عن طريق صندوق الغاز والمياه فى ديوان عام المحافظة.

وأكد أسامة الشريف مدير عام الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية فى ديوان عام المحافظة ومقرر الصندوق ( فى تصريح له اليوم الخميس) أنه تم التنسيق مع شركة سيناء للغاز فى مدينة العريش والتابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" لتوصيل الغاز الطبيعى إلى منازل المواطنين فى مدينة العريش ،مشيرا إلى أنه استفاد من الصندوق 3157 مواطنًا بتمويل قدره 5 ملايين و840 ألفا و 450 جنيها ، وأنه يتم الصرف لكل مستفيد من الصندوق لتوصيل الغاز نظير دفع مقدم بمبلغ 275 جنيها ، ويقوم الصندوق بتمويل قيمته 1950 جنيها لكل فرد يسدد على أقساط شهرية بقيمة 130 جنيها لمدة 15 شهرا ،يتم خصمها من راتب الموظف أو من الضامن بالنسبة لغير الموظفين.

وأوضح أن المستندات المطلوبة هى: إيصال كهرباء أو تليفون، صورة بطاقة المتعاقد، صورة بطاقة الضامن لغير الموظف، عقد الإيجار أو الملكية للوحدة، ملف ورقى، مقدم لكل وحدة 275 جنيها، إقرار التعهد بالخصم وصورة من الإقرار، ورقم الغاز المدون على باب الوحدة أو رقم الوصلة الفرعية المدونة على الحائط "الشاكوش".

وأضاف الشريف أنه يتم أيضا تمويل تركيب عدادات المياه لمنازل المواطنين " نظام الممارسة - بدل فاقد - بدل تالف" بنظام التقسيط، لافتا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين ديوان عام المحافظة "صندوق الغاز والمياه" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، وذلك لتركيب عدادات المياه لمنازل المواطنين بالتقسيط وبدون فوائد ، وقد استفاد من تمويل الصندوق عدد 97 مواطنا بمبلغ 232 ألفا و800 جنيه، وأنه يتم الصرف للمستفيد بعد دفع مبلغ 200 جنيه كمقدم في خزينة الديوان العام للمحافظة، ويتم تقسيط مبلغ التمويل وقدره 2475 جنيها بواقع 165 جنيها شهريًا ولمدة 15 شهرا خصما من راتب العميل الموظف أو من راتب الضامن بالنسبة للغير موظف .. على أن يقوم المواطن باستيفاء النماذج والأوراق المطلوبة وتقديمها الى الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة بالعريش.

كما تم الاتفاق مع الشركة على تقدم المواطنين الراغبين في تركيب العدادات إلى ادارة شركة المياه في العريش لمعرفة حجم المتأخرات ليتم تقسيطها عن طريق الشركة وبالنظام المعمول به لديها.

يذكر أن محافظة شمال سيناء أنشأت صندوقا لمساعدة غير القادرين من أهالى المحافظة على توصيل الغاز الطبيعى والمياه الى المنازل باسم: "صندوق الغاز والمياه" بدعم من الدولة لمساعدة غير القادرين على توصيل الغاز المنزلى والمياه بهدف التخفيف على المواطنين، ويعمل الصندوق فى المحافظة تحت اشراف ورعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ويرأس مجلس ادارته أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.