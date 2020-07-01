قالت مصادر مطلعة، إن اليابان وتايوان تستعدان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من إنتاج مشروع نوفاتيك يامال الروسي على متن الناقلات المعروفة باسم "أيه.آر.سي7" التي تنقل الغاز في صورة قوالب مجمدة لأول مرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الناقلات من فئة "أيه.آر.سي7" مصممة لنقل الغاز من المنطقة القطبية التي يغطيها الجليد أغلب شهور السنة إلى موانئ الدول المستوردة مباشرة.

وقبل ظهور الناقلات "أيه.آر.سي7"، كان الغاز ينقل عبر سفن كاسحة للجليد لوضعه في الناقلات التقليدية للغاز الطبيعي المسال لتوصيله إلى موانئ الدول المستوردة في أغلب دول شمال آسيا.

وقال متعاملون في أسواق الغاز الطبيعي المسال، إن هذه الشحنات تشير إلى تغلب موانئ الاستيراد على التحديات التي كانت تحول دون استقبال هذه الناقلات الجديدة ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة مبيعات مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية فإن الناقلة جورجي أوشاكوف التي غادرت ميناء يامال يوم 14 يونيو الماضي ترسو حاليًا في ميناء يونج آن التايواني وهي أول ناقلة من فئة "أيه.آر.سي7" تصل إلى تايوان.

وبحسب البيانات فإن الناقلة فلاديمير روسانوف التي غادرت يامال يوم 29 يونيو الماضي تقف حاليًا خارج خليج طوكيو في اليابان.

وعندما تفرغ حمولتها ستكون هذه أول سفينة من فئة "أيه.آر.سي7" تنقل الغاز المجمد إلى اليابان.