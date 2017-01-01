عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا: القوات المسلحة المصرية والسيسي سند هام لنا

قال عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، علي اللاجولي العقوري، إن «ليبيا تمر بمرحلة صعبة من الاستعمار التركي البغيض والخونة ومن يتكالبون على ثروات الشعب»، مؤكدًا أن الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي سند هام للدولة.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «تدخل تركيا في ليبيا استعمار واحتلال لا يرضى به»، مشيرًا إلى أن مصر لم تتدخل في الأزمة لغزو ليبيا وإنما لمد يد المساعدة.

وأوضح أن «مصر تحافظ على أمنها القومي والأمن القومي العربي والليبي»، متابعًا: «الآن الاستعمار أتى لليبيا ويعد قوافل من المرتزقة، مصر أختنا الكبيرة، وعلى مدار السنوات الماضية لم نر أن الشعب أو القيادة أو الجيش المصري يتدخلون في شؤوننا».

ونوه عضو مجلس أعيان ومشايخ ليبيا أن «الأتراك يعيثون فسادًا في المنطقة الغربية بكل ما يملكون ويأتمرون بأمر المليشيات»، مشددًا أنه «لا أحد يقبل بهذه الممارسات إلا الخونة».

ولفت إلى أن المصريين لديهم الغيرة الوطنية على وطنهم، قائلًا إن الجيش المصري عظيم ورفيع المستوى ويمتلك الخبرات، فضلًا عن أنه أكبر قوة في المنطقة.

وأعرب «العقوري» عن إعجاب مشايخ وأعيان القبائل ببسالة الشعب المصري واعتزازه بوطنه، مستطردًا: «نتمنى أن تكون هذه النخوة عند سكان المنطقة الغربية».

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للالتقاء مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار: «مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد».

واستقبلت القاهرة، مساء أمس الأربعاء، وفدًا من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية على متن طائرة من بنغازي في زيارة لمصر، لمناقشة مستجدات الأزمة الراهنة وسبل الخروج من تلك الأزمة.