الائتلاف الحاكم في بولندا قد يجري تغييرات في الحكومة في سبتمبر

من المحتمل أن يقوم الائتلاف الحاكم في بولندا، باستبدال عدد قليل من أعضاء الحكومة، وخفض عدد الوزارات، بحسب ما نقلته صحيفة "دزينيك جازيتا براونا" اليومية عن سياسيين لم تسمهم، مقربين من حزب القانون والعدالة الحاكم الرئيسي ومن الحكومة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن وضع رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي، بأمان؛ وأنه من الممكن أن يصبح نائبا لرئيس حزب القانون والعدالة، لتعزيز منصبه.

ويعتبر وزير الزراعة، يان كرزيستوف اردانوفسكي، الأكثر تعرضا لفقد منصبه.

كما من الممكن أيضا أن يتم استبدال وزيرة العمل، مارلينا مالاج، ووزير البنية التحتية أندريه أدمتشيك بآخرين.