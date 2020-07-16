يحمل فادي المحمود، مقصه بينما يقلم أوراق شجرة الفستق بنشاط ويفحص الأوراق الوردية منها والجاهزة للقطف واستخلاص الفستق اللذيذ، وريثما يواصل عمله لا يعبأ المزارع بصوت انفجار أحد الألغام بالقرب من الحقل وهو من مخلفات الحرب.
ونقلت "فرانس 24" عن فادي قوله إن زراعة الفستق تعطلت بقرية ماعان شمال حماة السورية لصعوبة الاعتناء بالمحاصيل وقت الحرب لأن المحصول يتطلب رشتين بالمبيد سنويا وتقليم كل 3 أشهر ويصعب الوصول للحقول الغارقة بالقذائف والألغام.
ويذكر أن سوريا كانت تصدر 80 ألف طن من الفستق سنويا قبل اندلاع الحرب بينما بحسب وزارة الزراعة السورية انخفض الإنتاج للنصف خلال سنوات الحرب.
ولكن منظمة الفاو الأممية بأحد تقريراتها عام 2013 بأوج الحرب أكدت أن سوريا كانت في المركز الرابع بين مصدري الفستق بالعالم بعد أمريكا وإيران وتركيا.
وقال حسن إبراهيم مدير قسم زراعة الفستق بوزارة الزراعة السورية، إن ربع مساحة 170 ألف فدان من حقول الفستق بالشمال السوري دمرت خلال الحرب.
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