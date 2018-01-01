تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر خطوبة الفنانة أمينة خليل، بعد تداول صور من الحفل، حيث ربطوا بين شخصية عالية التي قدمتها في مسلسلها الأخير "ليه لأ"، وبين ارتباطها برجل الأعمال المهندس عمر طه.

وجاءت التعليقات على خبر الخطوبة، والتي تحمل عبارات "هي دي اللي قادرة على التحدي"، "أمينة غفلتنا باللي قادرة على التحدي وراحت اتخطبت هي"، "أكيد هتسيب خطيبها يوم كتب الكتاب وتطلع تجري"، "تظل الأنثى اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة لحين وصول النص الثاني"، وغيرها.

تأتي هذه التعليقات؛ نظرا لطبيعة المسلسل الذي يناقش مشكلات جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار وسط صراع ما بين التشبث بالتقاليد، حيث تقرر عالية الهروب من حفل عقد القران وتقرر الاستقلال عن عائلتها والعيش بمفردها بمنطقة وسط البلد ثم ترتبط بالشاب الذي أحبته.

يذكر أن أمينة احتفلت أمس بخطبتها على المهندس عمر طه، في حفل عائلي بسيط نظرا لتداعيات فيروس كورونا، على أن يتم الزواج مطلع العام القادم.

يشار إلى أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها قبل عرض المسلسل وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.