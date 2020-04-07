هل يتحدث الآباء الأمريكان مع أبناءهم عن العنصرية ويحذرونهم منها؟

على الرغم من أن العرق والعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء يتصدران المناقشة العامة بين الأمريكيين، بين الحين والآخر، وخاصة بعد الحادثة الأخيرة التي قتل فيها المواطن الأمريكي الإفريقي جورج فلويد على يد شرطي، إلا أن كثير من الآباء ذوي البشرة البيضاء لا يتحدثون عن هذه القضايا مع أطفالهم، وفق كثير من الدراسات الحديثة.

والبحث عن كيفية مناقشة الآباء البيض للعرق مع أطفالهم غير مكثف، ومع ذلك، أظهرت الأبحاث السابقة أن المحادثات حول العرق وقضايا العنصرية نادرة حتى عندما تكون هذه القضايا واضحة ومحل نقاشات واسعة في المجتمع الأمريكي، وفق ما نشره موقع "ذا كونفرزيشن" الأسترالي.

ففي بحث نشر عام 2017، عن ما يقوله الآباء من الطبقة الوسطى من أصحاب البشرة البيضاء لأطفالهم عن التوتر والاحتجاج العنصري، وقت أحداث وفاة مايكل براون واحتجاجات فيرغسون، واعتمدت البيانات على مقابلات مع أربعين من الآباء في 2014-2015.

وأشار البحث إلى أن القليل من الآباء يتذكرون التحدث مع أطفالهم حول التوتر أو الاحتجاج العنصري حتى في أوقات الأزمات وسيطرة هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ميجان آر، باحث في قسم الاجتماع في جامعة نورث كارولينا: "أنا أزعم أن صمت الآباء نابع من الرغبة في خلق طفولة محمية وخالية من القلق مقترنة بعدم القدرة على فهم كيفية ارتباط هذه المواضيع بحياتهم التي ربما تخلو من العنصرية ضد السود، ولم يكن جميع الآباء في حالة صمت؛ بل أفاد اثنا عشر مشاركًا بالتحدث مع أطفالهم حول هذه المواضيع عبر إطار محايد".

ووجدت إحدى الدراسات، التي أجرتها بريجريت فيتروب في جامعة تكساس الأمريكية عام 2016، أنه على الرغم من أن 81% من الأمهات ذوات البشرة البيضاء يعتقدن أنه من المهم إجراء مثل هذه المناقشات، إلا أن 62 ٪ فقط منهن أفدن بفعل ذلك، لكن من بين الذين قالوا إنهم قاموا بهذه النقاشات، فإن أقل من ثلث هؤلاء الأشخاص يمكنهم تذكر محادثة معينة، وتم جمع البيانات من 107 أم، لأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و 7 سنوات.

وفي فحص استطلاعات رأي لأكثر من 2000 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، تم جمعها من 21 مايو إلى 14 يونيو 2020، في أربع مدن أمريكية رئيسية، شيكاغو ولوس أنجلوس ونيو أورليانز ونيويورك، قام الباحثان ديفيد تشاي ليوندرا أوني وتيفاني بيب، بالسعي لفهم كيف تأثرت آراء الناس حول العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء بآبائهم، ونشر تفاصيلها موقع "ذا كونفيرزيشن".

وأشارت النتائج الأولية التي توصلوا إليها إلى أن 65٪ من المستجيبين أصحاب البشرة البيضاء قالوا إن والديهم لم يجروا أبدًا نقاشات معهم حول العنصرية في مرحلة الطفولة.

وقال تشاي: "وجدنا أن الأشخاص البيض الأصغر سنا كانوا أكثر ميلا إلى الآباء الذين تحدثوا معهم حول العنصرية مقارنة بأولئك في الأجيال الأكبر سنا، وأن أولئك الذين هم في الفئة العمرية الأصغر - من 18 إلى 25 عامًا - كانوا أقل عرضة لأن يكون لديهم آباء يتحدثون معهم عن العنصرية، بنسبة 7 ٪ فقط ، مقارنة بـأشخاص 26 إلى 40 عامًا مثلوا 16٪، وأشخاص 41 إلى 55 سنة مثلوا 12٪".

كما وجد الاستطلاع أن أولئك الذين تحدث آباؤهم معهم عن العنصرية كانوا أكثر عُرضة للحديث مع أطفالهم حول هذا الموضوع، وأن 27٪ من الآباء ذوي البشرة البيضاء للأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا أنهم لم يتحدثوا أبدًا مع أطفالهم المساواة العرقية، وقال 15٪ آخرون إن هذه المحادثات كانت نادرة، و 34٪ قالوا أنها حدثت في بعض الأحيان".

وتظهر الأبحاث أن العدد الصغير نسبيًا من الآباء ذوي البشرة السمراء الذين يناقشون العنصرية مع أطفالهم غالبًا ما يستخدمون ما يسمى أحيانًا مناهج "عمى الألوان" التي تقلل من أهمية العنصرية في المجتمع الأمريكي، وعادة ما تنطوي هذه المحادثات على التأكيد على التشابه بين جميع الأشخاص، وتقليل أو رفض فكرة الاختلافات بين الأجناس.

وعلى حد قول الباحثين يمكن لهذه المناقشات أن تعزز أسطورة إدعاء أنه بإمكان أي شخص أن ينجح في الولايات المتحدة بغض النظر عن العرق، وهو اعتقاد مشترك بين 57٪ من المستجيبين ذوي البشرة البيضاء في الاستطلاع.

ووُجد أيضًا أن مناقشات الآباء مع أطفالهم ساعدتهم على النمو للحصول على وجهات نظر أكثر دقة حول الجوانب الأخرى للعنصرية في الولايات المتحدة.