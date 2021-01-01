روت الدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قصة توقع والدها بأنها ستكون بنتًا في يوم ولادتها، وحجم تيمنها بالسيدة العذراء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس: "في يوم ولادتي، شيش الغرفة كان مغلقًا، لكن كان فيه شعاع ضوء، وطبعًا في الفترة دي مكنش في سونار ولا كانوا يقدروا يعرفوا الجنين ولد ولا بنت".

وتابعت: "لما والدتي شعرت بآلام الولادة، كانت تشعر بأنه الولادة.. فوق سرير والدتي كان فيه صورة للعذراء مريم، والشعاع دخل من الشيش ونزل على وجه السيدة العذراء".

وأشارت إلى أن والدها أخبر والدتها بأن ستنجب بنتًا لمجرد نزول الضوء على وجه السيدة العذراء، مشيرة أيضًا إلى أن يوم عيد ميلادها يتزامن مع الصيام، وهو جعلها مرتبطة ومتيمة جدًا بالسيدة العذراء.

وأوضحت أنها تلجأ للسيدة العذراء في أوقات الشدة والضيق، مؤكدة أن تعرضها للظلم أكثر ما يُشعرها بالضيق، لكن الابتسامة التي تظهر على وجهها مرتبطة بشخصيتها كونها مصدر طاقة بالنسبة لها.