وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وجاء فى البرقية: بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم يطيب لى وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى، وأن يعيده المولى عز وجل على سيادتكم أعواما ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.



ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون دافعا لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمجدين المخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.



حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.



وجاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.



تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. حفــظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يشرفنى أن أعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.



وإننا إذ نستقى من نفحات هذه الأيام المباركة قيم الصبر والإيمان لنجد فى ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغها لمرتجيـات الشعب المصرى العظيم.. حفــظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.



جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.



تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.



حفظ الله مصر واحة للخير والأمان.. وسدد على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير.



كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها:

بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبرا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارة للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعا لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد لا سيما فى سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية، داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.

عاشت القوات المسلحة درعا وسيفا للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق/محمد فريد – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطا ولا تقر تفريطا، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عام وفضيلتكم بخـــــير،

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.



كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والجنود ومعاونى الأمن والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بوزارة الداخلية.. جاء بها:

بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. يسرنى أن أعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى.

إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الأضحى لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعا على البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقينا فى جزاء المولى عز وجل للمجيدين والمخلصين، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.