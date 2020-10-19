تحذيرات للبريطانيين من احتمالات عودة قيود كورونا وإندونيسيا تتجاوز البرازيل في الإصابات

لم تستبعد المملكة المتحدة احتمالات استعادة بعض قيود مكافحة فيروس كورونا وسط تصاعد حالات الإصابة الجديدة، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من موعد الإلغاء المقرر لكافة القواعد المتبقية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وذكرت اليوم الجمعة وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية تفكر أيضًا في كيفية تغيير قواعد العزل الذاتي فى الوقت الذى تؤدى فيه زيادة التحذيرات من تطبيقات تعقب انتقال العدوى إلى تعطيل العمل بالشركات عن طريق إجبار الموظفين على البقاء في المنزل.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية القول إن شركات جولدمان ساكس وجيه بى مورجان وكيه بى إم جى أبلغت موظفيها بضرورة ارتداء أقنعة الوجه عند عودتهم إلى المكاتب في 19 يوليو وهو اليوم الذى حددته الحكومة البريطانية لرفع بقية قيود كورونا.

ومن ناحية أخرى تجاوز عدد الحالات اليومية في إندونيسيا عدد الإصابات المسجلة فى البرازيل لتصبح الأسوأ في العالم، حيث سجلت إندونيسيا رقماً قياسياً فى الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التى بلغت 56757 يوم أمس الخميس فى الوقت الذى تنتشر فيه سلالة دلتا الأشد عدوى فى مختلف أنحاء إندونيسيا.