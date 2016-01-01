 جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل مران الفريق - بوابة الشروق
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جلسة فنية بين كارتيرون ولاعبي الزمالك قبل مران الفريق

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 6:39 م

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري  الممتاز.

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.


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