 استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم - بوابة الشروق
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استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

محمد المهم
نشر في: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 يوليه 2021 - 10:50 ص

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.

‎وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

‎سجلت أسعار الطماطم لترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

وأسعار البطاطس ترواحت بين 4 إلى 5.5 جنيه.

واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

والكوسة ترواح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.

والباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.

والخيار البلدي تراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واالملوخية تراوحت من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

‎وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

والليمون البلدي تراوح من 7 إلى 11 جنيها.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

والتفاح المصري تراوح من 11 إلى 17 جنيها.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.


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