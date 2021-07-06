استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرارا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
سجلت أسعار الطماطم لترواح بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.
وأسعار البطاطس ترواحت بين 4 إلى 5.5 جنيه.
واستقر البصل ليتراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
والكوسة ترواح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت الفاصولياء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات.
والباذنجان البلدي تراوح من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
واستقر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر الفلفل الحامي البلدي ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
والخيار البلدي تراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واالملوخية تراوحت من 1.5 إلى 3.5 جنيه.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
والليمون البلدي تراوح من 7 إلى 11 جنيها.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
والتفاح المصري تراوح من 11 إلى 17 جنيها.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
والمانجو البلدي تراوحت بين 8 و12 جنيها.