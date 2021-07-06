استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أستاذ بجامعة طنطا عن رسالة زوجة هشام عشماوي: وراء كل متطرف وقاتل امرأة

وزيرة الهجرة تتحدث عن علاقتها بالسيدة العذراء.. ونبوءة والدها في يوم ولادتها