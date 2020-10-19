اتحاد الغرف العربية يعلن تنظيم مؤتمر للاستثمار في السودان في نوفمبر القادم

أعلن اتحاد الغرف العربية، تنظيم "مؤتمر السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي" في الخرطوم في 14 نوفمبر القادم، بالشراكة مع "اتحاد عام أصحاب العمل السوداني"، ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية رؤوف زكي مع قيادات اتحاد أصحاب العمل والغرف المتخصصة بالسودان، اليوم الجمعة، إن المؤتمر يهدف إلى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم.

وأضاف: "ما شاهدناه خلال زيارتنا للسودان ولقاءاتنا مع الوزراء بالقطاع الاقتصادي يدعو إلى تشجيع اتحاد الغرف العربية للترويج للاستثمار بالسودان، لافتا إلى أنهم لمسوا رغبة حقيقية للتغيير في السودان".

ونوه بالإصلاحات الاقتصادية الجارية بالسودان وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للعمل، ما يسهم في جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار في السودان وإقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني في مجالات ومشروعات محددة أعلنت عنها الدولة كأولوية ورؤية واضحة لمستقبل السودان الجديد في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والتعدين.

وأشار إلى أن الهدف من المؤتمر ليس فقط أن يكون السودان مقصدا للمستثمرين أو سوقا للمنتجات، بل أن يكون السودان عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية، محورا تنطلق منه المشروعات في ظل شراكات استراتيجية عربية وأجنبية إلى جميع أنحاء العالم.

بدوره، رحب المهندس هاشم صلاح مطر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني باستضافة السودان لمؤتمر "السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي"، موضحا أن المؤتمر يأتي في اطار السعي لتقديم السودان الجديد للعالم وعلى وجه الخصوص للعالم العربي، وضمن جهود الاتحاد لدعم الفترة الانتقالية خاصة في جوانب الملف الاقتصادي.

وقال مطر -في تصريح صحفي- إن المؤتمر يتيح فرصة لإقامة شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب ونظرائهم من السودان لاستغلال الفرص الاستثمارية الحقيقية وجذب رؤوس الأموال العربية بما يحقق مصالح جميع الأطراف في السودان، خاصة بعد إزالة المعوقات والعقبات عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب ورفع القيود المصرفية وإجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية وإصدار القوانين المساعدة والمحفزة للاستثمار.

وبدوره، قال رؤوف زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، إن المناخ الاستثماري الجديد وبيئة أداء الأعمال في السودان تشكل عامل جذب للاستثمارات الخارجية.

وأشار زكي -في تصريح صحفي- إلى التطورات الإيجابية الكبيرة على الصعيد الاقتصادي بالسودان التي تسهم في جذب الاستثمارات وإعادة الثقة للمستثمرين بالعمل في السودان، والمتمثلة في رفع العقوبات الاقتصادية وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات الهيكلية في قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز للمستثمر إلى جانب تحرير سعر صرف العملة واعتماد النظام المصرفي المزدوج.

وأشاد زكي، بالإرادة السياسية الحالية وجهود السلطات السودانية المختصة لإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار، وفقا لقانون الاستثمار الجديد واتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لتهيئة البيئة الاستثمارية، لافتا إلى الدور المهم للقطاع الخاص السوداني في تحريك اقتصاد الاستثمارات بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار في السودان.